Рейтинг одобрения Владимира Путина за неделю потерял сразу 9%, а за месяц – 15%
Таковы результаты исследований, проведенных ВЦИОМ. Сейчас, по данным этого института, деятельность Путина одобряют чуть более 63% опрошенных. Падение уровня поддержки президента фиксируют и другие социологические службы. Социологи связывают это с готовящейся пенсионной реформой.
Комментарии7
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pyco_mypucmo 29 июня 2018 | 19:06
Щас на кого-нибудь нападёт, сразу рейтинг поднимется.
gordy 29 июня 2018 | 19:15
Пень трухлявый?
uhovostro 29 июня 2018 | 19:17
pyco_mypucmo: Или в пупок кого поцелует - это тоже сильно действует на дарагих расиян...
andreykochnev 29 июня 2018 | 19:06
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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
semen2026 29 июня 2018 | 19:06
как сказал один персонаж известного фильма про пиратов: когда ты маленький, слабый, глупый, плешивый и застенчивый, жить честно вообще не имеет никакого смысла!)
odobryam_s 29 июня 2018 | 19:10
«Ташкент, как термин географический, есть страна, лежащая на юго-восток от Оренбургской губернии. Это классическая страна баранов, которые замечательны тем, что к стрижке ласковы и после оголения вновь обрастают с изумительной быстротой. Кто будет их стричь - к этому вопросу они, по-видимому, равнодушны, ибо знают, что стрижка есть, нечто неизбежное в их жизни. Как только они завидят, что вдали грядет человек стригущий и бреющий, то подгибают под себя ноги и ждут...»
М.Е. Салтыков-Щедрин «Господа ташкентцы»
anticolonel 29 июня 2018 | 19:14
Что, тупицы, озарение нашло?