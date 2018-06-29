Рейтинг одобрения Владимира Путина за неделю потерял сразу 9%, а за месяц – 15%

Таковы результаты исследований, проведенных ВЦИОМ. Сейчас, по данным этого института, деятельность Путина одобряют чуть более 63% опрошенных. Падение уровня поддержки президента фиксируют и другие социологические службы. Социологи связывают это с готовящейся пенсионной реформой.