Акции Новороссийского порта на бирже подорожали сегодня сразу на 8%

Так рынок среагировал на сообщения о снятии ареста со счетов и имущества этой компании. Арест был наложен в рамках дела братьев Магомедовых, которых подозревают в организации преступного сообщества, хищения и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей.

О снятии ареста стало известно из опубликованной сегодня отчетности Новороссийского морского торгового порта.