Акции Новороссийского порта на бирже подорожали сегодня сразу на 8%
Так рынок среагировал на сообщения о снятии ареста со счетов и имущества этой компании. Арест был наложен в рамках дела братьев Магомедовых, которых подозревают в организации преступного сообщества, хищения и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей.
О снятии ареста стало известно из опубликованной сегодня отчетности Новороссийского морского торгового порта.
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