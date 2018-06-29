У Роскомнадзора возникли претензии к телеканалу France 24

Во французском СМИ говорят, что соблюдают все российские законы.

В Роскомнадзоре заявили, что направили французскому телеканалу France 24 уведомление о том, что он нарушил российских закон о СМИ. Как передает ТАСС, речь идет о норме, по которой иностранцы могут владеть только 20% акций СМИ в России. Письмо было направлено российскому учредителю – «Медиа Коммуникейшнс». Но представитель France 24 заявили, что письмо не получали. «Мы уважаем законодательства всех стран, где мы представлены. Мы освещаем события в России с профессиональной строгостью», — сказал РИА представитель канала и подчеркнул, что France 24 не является государственным, полностью свободен и независим.

Объявление Роскомнадзора было сделано на следующий день после того, как французский регулятор сделал предупреждение телеканалу RT France из-за освещения темы химических атак в Сирии.

Ранее статус «иностранного агента» в России получили «Голос Америки» и «Радио Свобода», получающие финансирование в США, а также семь региональных проектов «Радио Свобода».