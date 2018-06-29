Передача объектов Чемпионата мира детским спортивным секциям выведет юношеский спорт на качественно новый уровень
Об этом сказала вице-премьер Ольга Голодец.
На абсолютно всех объектах предусмотрено развитие детского спорта. Это и развитие футбольных школ, смежных видов спорта, где-то это регби, где-то гимнастика. Мы базируемся на тех видах спорта, которые в конкретном регионе имеют развитие. Я была уже во многих футбольных школах, которые с нетерпением ждут, когда им это наследие будет передано. И тренеры, и родители, и дети знают, где они будут тренироваться.
Она также добавила, что в свободное от спорта время объекты станут площадками для музыкальных мероприятий.
Комментарии3
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ura_123 29 июня 2018 | 18:53
А кто будет финансировать эти объекты?
И может быть даже на новый уровень выйдет рассейский футб... ногомяч)))
angrew 29 июня 2018 | 18:53
А кто оплачивать будет? Пенсионеры?
apels 29 июня 2018 | 19:09
А содержать из каких средств планируется? Местные бюджеты? Так они на насущное денег найти не могут!