Передача объектов Чемпионата мира детским спортивным секциям выведет юношеский спорт на качественно новый уровень

Об этом сказала вице-премьер Ольга Голодец.

На абсолютно всех объектах предусмотрено развитие детского спорта. Это и развитие футбольных школ, смежных видов спорта, где-то это регби, где-то гимнастика. Мы базируемся на тех видах спорта, которые в конкретном регионе имеют развитие. Я была уже во многих футбольных школах, которые с нетерпением ждут, когда им это наследие будет передано. И тренеры, и родители, и дети знают, где они будут тренироваться.

Она также добавила, что в свободное от спорта время объекты станут площадками для музыкальных мероприятий.