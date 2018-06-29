Россия справляется с обеспечением безопасности на Чемпионате мира
Пока нет никаких претензий, — сказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин
«У нас очень крепкая система безопасности, она включает в себя каждую компетентную структуру в стране, которой доверено обеспечивать порядок. Пока что система работает, у нас не было ни единого инцидента или жалобы. Мы рады, что чемпионат проходит гладко, благодаря обеспеченной безопасности».
Алексей Сорокин добавил, что к инфраструктуре в городах проведения чемпионата тоже не было никаких нареканий.
Комментарии1
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kamen_12 29 июня 2018 | 18:56
А то! Трамп просил поделится опытом. Уровень люкс.