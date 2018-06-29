После первых матчей 1\8 финала чемпионата мира по футболу борьбу за Кубок Мира закончат еще две команды

Встречи могут стать последними для таких звезд как Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Есть и вариант при котором Месси и Роналду в личном четвертьфинальном противостоянии решат в очередной раз, кто из них главная звезда мирового футбола, но вряд ли этот вариант самый возможный из всех. Аргентина играет против сборной Франции, которая по общей стоимости игроков занимает первое место на турнире. Чтобы купить всю команду потребуется более миллиарда евро. Французы увереннее прошли групповой этап, хотя от них ожидали большего. Красиво и легко не получилось, но семь очков команда все же набрала. Аргентинцы с четырьмя с огромным трудом решили задачу. Не забей они Нигерии на последних минутах и провал стал бы реальностью, а тут еще слухи о бунте в команде и возможной смене тренера Хорхе Сампаоли перед последним матчем.

Скандал затих, пока спаслись, но Франция вряд ли уступает Хорватии, которая разгромила аргентинцев со счетом 3:0. Во втором матче дня Португалия играет с Уругваем, который не потерял на первом этапе ни одного очка и выглядел очень основательно. Португальцы не смогли обыграть Иран, что лишило их возможности попасть на Россию. Криштиану Роналдо по-прежнему может в одиночку сделать результат, что он и продемонстрировал в матче с Испанией, но на этом чемпионате мира уже не раз было доказано, что с одним футболистов справится не проблема, кто бы он ни был. Тем не менее, соперники почти равны и предсказать результат невозможно.