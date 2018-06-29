Жители Екатеринбурга начали растаскивать атрибутику чемпионата мира по футболу, которой украшены городские улицы

Последний матч первенства планеты был сыгран здесь позавчера, а уже сегодня три женщины в возрасте палкой сбили с фонарного столба флаги с символикой турнира.

Видео появилось в группе «Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Причем, действие происходит не на окраине, а в самом центре города — на улице Ленина, неподалеку от Екатеринбург Арены.

В комментариях к видео участники группы называют произошедшее «позором» и «вандализмом». Они удивляются, что это делает не молодежь, а женщины за 50.

Стоит отметить, что несколько дней назад мужчина сорвал с одного из городских кафе флаги Мексики и Швеции. Это происходило ночью, и, как следует из записи камеры видеонаблюдения, чтобы дотянуться до флагов, пьяный екатеринбуржец проявил чудеса цепкости и эквилибристики.



Екатеринбург принял 4 матча чемпионата мира по футболу. В общей сложности в город приехало несколько десятков тысяч иностранных болельщиков.