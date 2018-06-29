После окончания чемпионата мира по футболу, пить на улицах городов России алкоголь можно будет только иностранцам

По крайней мере, так полицейские ответили одному из прохожих на Никольской улицы. Видео с этим эпизодом опубликовал на своей странице в соцсети Сергей Панин.

Во время проведения Чемпионата мира по футболу в России многие отмечают, что полицейские стали снисходительно относится к распитию алкоголя на улице.