После окончания чемпионата мира по футболу, пить на улицах городов России алкоголь можно будет только иностранцам
По крайней мере, так полицейские ответили одному из прохожих на Никольской улицы. Видео с этим эпизодом опубликовал на своей странице в соцсети Сергей Панин.
Во время проведения Чемпионата мира по футболу в России многие отмечают, что полицейские стали снисходительно относится к распитию алкоголя на улице.
Комментарии4
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samkos 29 июня 2018 | 18:55
"А вы, дорогие россияне, рожей не вышли !"
angrew 29 июня 2018 | 18:56
Еще полицейским, прокурорским и прочим судейско-фсбшным. А остальному быдлу дома, в туалете. закрывшись изнутри.
polsan 29 июня 2018 | 18:56
Так это никакая не новость, так было всегда ! ))
kamen_12 29 июня 2018 | 19:01
polsan: Полиция Испания смотрит сквозь пальцы на толпы бухающих иностранцев, бизнес важнее.