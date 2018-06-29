Мексиканский парад на Красной площади отменен

Шествие, посвященное дню Мертвых, пройдет исключительно внутри Гостиного двора.

Программа широко анонсированного мероприятия резко сокращена. Нет, парад состоится, но только в помещении. А вот шествия по Красной площади, о котором так много говорилось в последние дни – не будет. Да и гримирования каждого желающего под Калаверу Катрину тоже нет.

Внутри Гостиного двора пришедших встречали молодые люди, пропустившие дальше лишь зарегистрированных участников представления. Всем остальным рекомендовали прийти в 19.00, сообщив, что к этому времени будут открыты двери, как раз для всех желающих, и что в девять вечера начнется праздник. Проходить он будет лишь внутри Гостиного двора. Без выхода на улицу. Шествие по Красной площади отменено по соображениям безопасности. Ее в самом сердце столицы вообще заметно прибавилось. Рамки металлодетекторов, появившиеся на Никольской улице в четверг, в пятницу уже вовсю заработали. День Мертвых – центральноамериканский памяти всех умерших, чем-то близкий к более известному Хеллоуину.

Даты, кстати, тоже близки. В Мексике День Мертвых отмечают 1-го и 2-го ноября. В Москве его решили провести 29-го июня в рамках культурного обмена, приурочив к чемпионату мира. Благо, что в Россию приехало несколько десятков тысяч мексиканских болельщиков.

В самом чемпионате мира по футболу сегодня день отдыха. Уже в субботу пройдут первые матчи плей-офф.