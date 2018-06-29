Жителям города Кунгур в пермском крае включили плату за дождь в коммунальные услуги

Речь идет об отводе сточных вод, за что берут 7 рублей в месяц, — пишет местное издание «Искра». Коммунальщики подчеркнули, что плата за отведение вод будет взиматься круглогодично. Возможность взимания такой платы предусматривает федеральный закон о водоснабжении и водоотведении, — напоминает издание «Медуза».