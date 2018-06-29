Жителям города Кунгур в пермском крае включили плату за дождь в коммунальные услуги
Речь идет об отводе сточных вод, за что берут 7 рублей в месяц, — пишет местное издание «Искра». Коммунальщики подчеркнули, что плата за отведение вод будет взиматься круглогодично. Возможность взимания такой платы предусматривает федеральный закон о водоснабжении и водоотведении, — напоминает издание «Медуза».
Комментарии5
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danko1 29 июня 2018 | 18:40
Следующий платеж будет за воздух.
kamen_12 29 июня 2018 | 18:43
danko1: А кто должен платить за канализацию сточных вод? Навальный?
kamen_12 29 июня 2018 | 18:41
Позитивная новость, в городе Кугур есть ливневая канализация, естественно это не бесплатно, Стоит денег.
samkos 29 июня 2018 | 19:01
Природа матушки России пошла на продажу: за простой дождь сто рублей, за проливной - двести, с громом и молнией - триста !
kamen_12 29 июня 2018 | 19:06
samkos: Ты с Бангладеша?