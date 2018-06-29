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18:31, 29 июня 2018

Рейтинг одобрения Владимира Путина за неделю потерял сразу 9%, а за месяц – 15%

Таковы результаты исследований, проведенных ВЦИОМ. Сейчас, по данным этого института, деятельность Путина одобряют чуть более 63% опрошенных. Падение уровня поддержки президента фиксируют и другие социологические службы. Социологи связывают это с готовящейся пенсионной реформой.

Комментарии

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fikus74 29 июня 2018 | 18:33

да это просто праздник какой-то, за это надо выпить!

danko1 29 июня 2018 | 18:37

fikus74: Если бы главбандит России объявил о повышении пенсионного возраста до выборов, то он и во 2-ой тур не прошел.
А если бы этот пахан кремлевский и глава мафии российской рассказал сколько его банда награбила, то его бы изо всех дворцов выгнали и стал бы он опять просто гопником питерским, но уже на нарах.

kir_pich_101 29 июня 2018 | 18:39

danko1: А вдруг он вздернется от расстройства?

danko1 29 июня 2018 | 18:44

kir_pich_101: Если бы у него хотя бы капля совести была, то он давно застрелился от стыда.
А поскольку совести не имеет, то будет продолжать грабить и уничтожать Россию до конца, т.к. понимает, что в другом случае ему и его банде единственный путь- это на нары.

luger_max_otto 29 июня 2018 | 18:52

Так это официальный рейтинг. А по факту вряд ли у него и пять процентов есть...

vezdehod 29 июня 2018 | 19:16

Неужели те, кто отдал свои "лайки" 18 марта 2018 года за Своего царя батюшку решили поднять свои ссаные лаки на нго "Рейтинг"?

tom_tom 29 июня 2018 | 18:38

— Когда закончится чемпионат, можно ли будет вот так же здесь ходить с пивом?
— Вы русский человек? Тогда вам нельзя будет.
— А если не русский?
— Тогда можно. Им всё разрешили...

ЧЁТАРЖУ

odobryam_s 29 июня 2018 | 18:38

Все равно он подпишет все эти пенсионные паскудства. И все равно пенсы будут за него голосить....

ura_123 29 июня 2018 | 19:01

odobryam_s: Та ни,это не он-он не смог бы! Это всё Навальный!!!

viteck 29 июня 2018 | 19:08

odobryam_s:
- "Все равно он подпишет все эти пенсионные паскудства." - с этим согласен.
- " И все равно пенсы будут за него голосить...." а здесь где логика-то у вас? Уже готовым пенсам от повышения пенсионного возраста вреда нет, даже и прибавку какую-то обещают... Конечно будут голосить.

yuryr 29 июня 2018 | 18:44

По сравнению с "наростом" рейтинга ТОГО ЖЕ САМОГО в своих проявлениях (должностных и личностных) за предшествующий период, вколючавший и аннексию Крыма, и развязывание войны в Украине, и установление господства ФСБ-полицейщины в самой России, такое падение просто ничтожно. Оно свидетельствует разве что о ЧАСТИЧНОМ и не слишком существенном возврате россиян к адекватности в оценке Путина-президента.

podwodnik 29 июня 2018 | 18:47

Нет, они продолжают его любить, но немного злятся из-за пенсий:
"- Не вели казнить, великий государь-надёжа! Демоны тебя схватили, по всем палатам мы за ними гонялись. Хвать - ан демонов-то и нету!
- Были демoны. Мы этoгo не oтрицаем. Нo oни самoликвидирoвались. Так чтo прoшу эту глупую панику прекратить...."
(Иван Васильевич меняет профессию).

sir_sar 29 июня 2018 | 18:47

Либеральные реформы могут обрушить рейтинг любого, даже самого популярного политика в мире.

ura_123 29 июня 2018 | 19:04

sir_sar: Либаральные??? Чувачок,посмотри в википедии значение слова)))

kir_pich_101 29 июня 2018 | 18:48

Ерунда по сути...
Вылезет на экран, пальчиком Димону погрозит, аяяй скажет и рейтинг вернет утраченное.

(комментарий скрыт)

hammiak 29 июня 2018 | 18:51

ватафак! не может быть такова! у нас только постоянные 2% дерьма против путина!

semen2026 29 июня 2018 | 18:52

рейтинг отправки вовы к маме просто зашкаливает... интервовочка в шоке!)

ded64 29 июня 2018 | 18:53

КТО ПОСМЕЛ??? Счетоводов в тюрьму...

andreykochnev 29 июня 2018 | 18:58

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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

vadimp 29 июня 2018 | 18:59

Рейтинг Путина? :)
От куда бы ему взяться?

vadimp 29 июня 2018 | 18:59

Рейтинг Путина? :)
От куда бы ему взяться?

ura_123 29 июня 2018 | 18:59

Вот даже интересно,что Пригожин пообещал своим полудуркам-выход на пенсию в 45,как бойцам невидимого фронта?
Шой то давненько патрика не слыхать с его задорными кунилингусами))))

semen2026 29 июня 2018 | 19:12

как сказал один персонаж известного фильма про пиратов: когда ты маленький, слабый, глупый, плешивый и застенчивый, жить честно вообще не имеет никакого смысла!)

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