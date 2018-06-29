Снят арест со счетом и имущества Новороссийского морского торгового порта и его «дочек»
Он был наложен в рамках дела братьев Магомедовых. О снятии ареста узнали из отчетности порта, которая была опубликована сегодня. На этих новостях акции Новороссийского порта на бирже подскочили на 8%.
Магомедовых подозревают в организации преступного сообщества, хищения и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей.
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