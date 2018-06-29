В Петербурге активистка пытается вернуть себе картину, которую постановили уничтожить

Таким образом впервые суд рассмотрит дело о защите собственности тех, кто выходит на митинг.

Полицейские задержали Варвару Михайлову во время первомайского шествия в Петербурге. Дело в том, что девушка вышла на него с картиной под названием «9 стадий разложения вождя» – на ней изображено, как через фотографию президента Владимира Путина прорастает трава. В суде коллаж назвали «плакатом, который не соответствует заявленной теме мероприятия». Его суд постановил уничтожить, саму же Михайлову оштрафовали почти на 200 тысяч рублей. При этом активистка настаивает на том, что коллаж – это произведение искусства, а суд не имеет права его ликвидировать.

Более того, Михайлова заказала специальную экспертизу картины. Кандидат искусствоведения Николай Иванов пришел к заключению, что коллаж – не что иное как художественное произведение.

Эксперт подчеркивает, что с учетом резонанса дела стоимость картины может сейчас составлять около полумиллиона рублей. То есть суд, который рассмотрит дело почти через месяц, может нанести Михайловой и материальный ущерб.

Ранее суды в России уже выносили решения об уничтожении плакатов с протестными лозунгами, однако активисты их никогда не обжаловали.