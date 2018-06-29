Правительство отложило снижение порога беспошлинного ввоза интернет-покупок

Ранее предполагалось, что уже с 1 июля максимальная сумма будет понижена с 1000 до 500 евро в месяц.

Хотя в ближайшее время порог беспошлинного ввоза товаров не тронут, Минфин все же не отказался от своих планов снизить эту сумму. Замглавы министерства Илья Трунин рассказал ТАСС, что урезать порог могут в этом году, но не назвал конкретную дату.

Ранее о предложениях Минфина и Минкомсвязи в этой сфере сообщала газета «Коммерсант». По данным издания, новая схема предполагает снижение беспошлинного порога до 500 евро в месяц с 1 января 2019 года, а уже с 1 июля того же года – всего до 100 евро за каждую посылку. За любой заказ из-за рубежа сверх этой суммы придется заплатить пошлину. Впрочем, собеседники издания тогда подчеркивали, что окончательного решения по этому вопросу нет. По оценкам экспертов, от снижения беспошлинного порога пострадают прежде всего покупатели европейских и американских онлайн-магазинов с относительно высоким средним чеком.

Сейчас в России не облагаются пошлинами посылки из зарубежных интернет-магазинов стоимостью до тысячи евро в месяц. Есть и ограничение по весу – до 31 килограмма. При превышении этих параметров взимается единая ставка таможенной пошлины в 30 процентов.

В консультациях по поводу снижения порога беспошлинного ввоза интернет-покупок также участвует Федеральная таможенная служба. Ранее газета «Ведомости» сообщала, что ведомство предложило ввести пошлину на все покупки в иностранных интернет-магазинах вне зависимости от стоимости.