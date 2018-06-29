Тарифы на отдельные виды коммунальных услуг вырастут в Москве с 1 июля
Согласно распоряжению столичного правительства, средний рост не должен превышать 5,5%, — сообщили Интерфаксу в мэрии. При этом на 7,5% подорожает холодное водоснабжение и водоотведение. Управляющие компании часто завышают цены на свои услуги, — заявила ТАСС член общественной палаты Светлана Разворотнева.
В среднем по стране рост цен на услуги ЖКХ составят 4%.
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