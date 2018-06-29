И.о. губернатора Магаданской области Сергей Носов предложил не повышать пенсионный возраст для жителей региона
Об этом сообщается на сайте областного правительства. Пенсионный возраст для людей, работающих на крайнем севере, предлагается повысить с 50 до 58 лет для женщин и с 55 до 60 лет для мужчин.
Сергей Носов входит в состав Высшего совета Единой России. Членам партии запретили критиковать пенсионную реформу.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
post_v 29 июня 2018 | 18:28
не повышать пенсии тем, кто работает
на крайнем Севере,
на крайнем Юге,
на крайнем Востоке
и особливо - тем, кто трудится на благо России на Западе