В документах Росреестра имя Игоря Сечина заменили на «Российскую Федерацию»
Речь идет об участке в Барвихе.
Глава «Роснефти» официально уже не является владельцем трех гектаров земли в подмосковной Барвихе, где живут миллиардеры и где находится одна из президентских резиденций. Как пишет издание «Открытые медиа», в выписке Росреестра от 20 июня в графе правообладатель исчезло имя Игоря Сечина. Вместо нее появилась запись – «Российская Федерация». При этом номер регистрации не изменился. В Росреестре пояснили, что если бы владелец участка действительно поменялся, то и номер бы стал другим.
Об участке Сечина в Барвихе ранее писала газета «Ведомости». Из-за этой статьи глава «Роснефти» подал иск о защите чести и достоинства и выиграл. Останкинский районный суд Москвы обязал газету удалить материал о доме Сечина и даже уничтожить сохранившийся тираж номера.
В прошлом году Госдума приняла закон, который позволяет засекречивать данные об имуществе чиновников, если их охраняют сотрудники Федеральной службы охраны.
Судя по всему, это первый случай, когда вместо чиновника владельцем недвижимости называют государство.
Комментарии13
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basel812 29 июня 2018 | 18:30
Скромные ребята. И. главное, порядочные.
danko1 29 июня 2018 | 18:33
Не только главбандит Путин=Россия, но уже и вся его преступная банда.
И сколько этот беспредел воровской и уничтожение питерскими России будем терпеть?
Неодворяне, которыми они по словам Патрушева себя считают, всех россиян считают безмолвными рабами.
disdai 29 июня 2018 | 18:36
Мы говорим Сечин, они подразумевают Россию.
Мы говорим Россия, они подразумевают Сечина.
Сечин - хозяин земли российской.
Сечин - подчиненный Путина.
Путин - хозяин Сечина и России.
ed10075 29 июня 2018 | 18:42
В сознании питерской Клептократии это стало одноименным понятием.
countzero 29 июня 2018 | 18:42
Охреневшие рожи! И вот, кстати, напоминание тем, кто голосовал за Путина: вы же не его одного выбрали (это бы еще полбеды, как-нибудь выдержали бы и 26 дворцов, и прочие его чудачества), вы выбрали и всю эту свору, всех его охранников-массажистов-поваров, снова посадили их на шею России.
donnarosadalvadores 29 июня 2018 | 18:48
Государство это Я, сказал Людовик 14, ой сорри, какой-то сечин))
ded64 29 июня 2018 | 18:56
Не будет Путина и Сечена и еже с ними - НЕ БУДЕТ РОССИИ...
compare 29 июня 2018 | 19:01
ded64: ну,теперь у страны появился "шанец": кто-то один,явно "останется"..чем не повод для "карнавала"? :)
compare 29 июня 2018 | 18:59
так...неразбериха получается...кого теперь "володин"будет отождествлять со страной?
sergilio 29 июня 2018 | 18:59
Дык Путен уже забил за собой Россию. И что теперь, может подерутся?
semen2026 29 июня 2018 | 19:02
масштабно конечно... ещё раз доказывает, что СЕРОСТЬ как и гениальность не бывает УМЕРЕННОЙ!)))
ura_123 29 июня 2018 | 19:09
Ха-ха-ха))))) Портяноиды,а для чего вы пишите под полудурошными никами,пишите сразу-Российская Федерация!
ura_123 29 июня 2018 | 19:15
Яхту "прынцесса ольга" тоже переименуют?