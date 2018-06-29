В документах Росреестра имя Игоря Сечина заменили на «Российскую Федерацию»

Речь идет об участке в Барвихе.

Глава «Роснефти» официально уже не является владельцем трех гектаров земли в подмосковной Барвихе, где живут миллиардеры и где находится одна из президентских резиденций. Как пишет издание «Открытые медиа», в выписке Росреестра от 20 июня в графе правообладатель исчезло имя Игоря Сечина. Вместо нее появилась запись – «Российская Федерация». При этом номер регистрации не изменился. В Росреестре пояснили, что если бы владелец участка действительно поменялся, то и номер бы стал другим.

Об участке Сечина в Барвихе ранее писала газета «Ведомости». Из-за этой статьи глава «Роснефти» подал иск о защите чести и достоинства и выиграл. Останкинский районный суд Москвы обязал газету удалить материал о доме Сечина и даже уничтожить сохранившийся тираж номера.

В прошлом году Госдума приняла закон, который позволяет засекречивать данные об имуществе чиновников, если их охраняют сотрудники Федеральной службы охраны.

Судя по всему, это первый случай, когда вместо чиновника владельцем недвижимости называют государство.