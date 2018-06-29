Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт получил от российского бизнесмена Олега Дерипаски кредит в 10 миллионов долларов. По данным Рейтер, такая информация содержится в материалах уголовного дела Манафорта. Это отчет агента ФБР, проверявшего налоговые документы компании, которую контролируют Манафорт и его жена. Пол Манафорт – главный фигурант расследования о связях окружения президента США с Россией. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что Дерипаска платил Манафорту за продвижение в США интересов Владимира Путина. Дерипаска и Манафорт признавали факт сотрудничества, однако подчеркивали, что речь идет исключительно о бизнесе. Дерипаска подавал в суд на Ассошиэйтед Пресс, обвиняя агентство в клевете, но затем стороны отказались от претензий друг к другу.