Американские власти обвинили в преднамеренных убийствах мужчину, который открыл стрельбу в редакции в газеты в США
Capital Gazette вышла сегодня в траурном оформлении. На первой полосе написано: «Сегодня мы безмолвны». И список пятерых погибших в результате стрельбы.
Издания напоминают, что все произошло неожиданно — когда в редакцию вошёл мужчина и начал стрелять. У него также были канистры и дымовые шашки, которые он использовал в здании. Среди погибших — журналисты; в том числе — редактора, а также сотрудник коммерческого отдела.
The Washington Post рассказывает о версиях произошедшего. Установить личность мужчины позволила специальная технология распознавания лиц. Джарред Рамос, — так зовут подозреваемого, — давно имел зуб на издание, — пишет The Post. Несколько лет назад он проиграл газете дело о распространении недостоверных сведений. После этого, как считают следователи, он и начал готовить план мести.
«С нами что-то не то, раз мы готовы расстреливать журналистов газеты, которая пишет про кошек, застрявших на дереве», — сокрушается британская The Guardian. — Это не либеральная газета, не правая газета, она находится где-то посередине и отвечает за освещение локальных новостей».
Ей вторит «Baltimore Sun», которая выпустила редакционную статью, в ней говорится об атмосфере враждебности по отношению к журналистике, царящей сейчас в США. И все это после высказываний Дональда Трампа. Тот часто обвиняет «СМИ, что они плодят фейковые новости» и называет медиа — «врагами американского народа».
«Во времена политических раздоров, когда взгляды на новостную отрасль сильно поляризованы, многие тут же бросились обсуждать, не стала ли метафорическая война в СМИ шокирующе походить на настоящую… Вот почему так много журналистов по всей стране почувствовали себя нехорошо вечером в четверг: они просто не могли поверить, что подобное могло произойти, но что им оставалось». Перевод по сайтуInosmi.ru.
За расстрел журналистов подозреваемому грозит пожизненное заключение.
Комментарии3
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sskull 29 июня 2018 | 18:27
Атмосфера ненависти, вызванная постоянным враньём американских сми?
raffal 29 июня 2018 | 18:59
sskull: Атмосфера ненависти....
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Соединённые Штаты, безусловно, остаются самой неблагополучной, в криминальном отношении, страной Западного мира.
Но всё в сравнении. А для этого используем не ангажированные источники, а официальный правовой портал Генеральной прокуратуры Российской Федерации и приведённую там статистику умышленных убийств.
Итак...
Число убийств на 100 тысяч населения за 2016 год:
США: 4,8
а...
Россия: 11,4
соседние с США страны:
Канада: 1,6
Мексика: 16,9
ematveev 29 июня 2018 | 18:33
Шарли уже выпустили карикатуру?