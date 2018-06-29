Американские власти обвинили в преднамеренных убийствах мужчину, который открыл стрельбу в редакции в газеты в США

Capital Gazette вышла сегодня в траурном оформлении. На первой полосе написано: «Сегодня мы безмолвны». И список пятерых погибших в результате стрельбы.

Издания напоминают, что все произошло неожиданно — когда в редакцию вошёл мужчина и начал стрелять. У него также были канистры и дымовые шашки, которые он использовал в здании. Среди погибших — журналисты; в том числе — редактора, а также сотрудник коммерческого отдела.

The Washington Post рассказывает о версиях произошедшего. Установить личность мужчины позволила специальная технология распознавания лиц. Джарред Рамос, — так зовут подозреваемого, — давно имел зуб на издание, — пишет The Post. Несколько лет назад он проиграл газете дело о распространении недостоверных сведений. После этого, как считают следователи, он и начал готовить план мести.

«С нами что-то не то, раз мы готовы расстреливать журналистов газеты, которая пишет про кошек, застрявших на дереве», — сокрушается британская The Guardian. — Это не либеральная газета, не правая газета, она находится где-то посередине и отвечает за освещение локальных новостей».

Ей вторит «Baltimore Sun», которая выпустила редакционную статью, в ней говорится об атмосфере враждебности по отношению к журналистике, царящей сейчас в США. И все это после высказываний Дональда Трампа. Тот часто обвиняет «СМИ, что они плодят фейковые новости» и называет медиа — «врагами американского народа».

«Во времена политических раздоров, когда взгляды на новостную отрасль сильно поляризованы, многие тут же бросились обсуждать, не стала ли метафорическая война в СМИ шокирующе походить на настоящую… Вот почему так много журналистов по всей стране почувствовали себя нехорошо вечером в четверг: они просто не могли поверить, что подобное могло произойти, но что им оставалось». Перевод по сайтуInosmi.ru.

За расстрел журналистов подозреваемому грозит пожизненное заключение.