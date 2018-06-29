ЮНЕСКО может перевести Западный Кавказ в статус объекта под угрозой
На сайте организации говорится, что это связано с планами российских компаний построить горно-туристическую инфраструктуру на территории Сочинского национального парка и сочинского заказника. ЮНЕСКО требует от России до 1-го февраля следующего года представить отчет о строительстве. Решение о переводе Западного Кавказа в новый статус может быть принято, если выяснится, что строительство угрожает природе.
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komandarm____68 29 июня 2018 | 17:39
Любое строительство угрожает природе. Прогресс и "почва", объективное противостояние