Главу управления Нацгвардии по Владимирской области арестовали по делу о взятках от подчиненных

Это сообщает издание «Медиазона».

Алфия Мокшина была задержана 27-го июня сотрудниками ФСБ и Следственного комитета. По версии следствия, она через посредников получила в мае этого года две взятки на общую сумму 40 тысяч рублей. За это глава Нацгвардии пообещала отказаться от дисциплинарных наказаний за нарушение, обнаруженные во время ревизии финансово-хозяйственной деятельности.