Главу управления Нацгвардии по Владимирской области арестовали по делу о взятках от подчиненных
Это сообщает издание «Медиазона».
Алфия Мокшина была задержана 27-го июня сотрудниками ФСБ и Следственного комитета. По версии следствия, она через посредников получила в мае этого года две взятки на общую сумму 40 тысяч рублей. За это глава Нацгвардии пообещала отказаться от дисциплинарных наказаний за нарушение, обнаруженные во время ревизии финансово-хозяйственной деятельности.
Комментарии2
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isnowanaarene 29 июня 2018 | 17:41
Чё, правда, паучки?
vilingrad 29 июня 2018 | 17:43
Только его одного?