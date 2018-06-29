Украинского заключенного Станислава Клыха перевели из российской колонии в психиатрическую больницу

Об этом сообщает сайт украинского телеканала «112» со ссылкой на мать заключенного. По словам Тамары Клых, она заказала разговор с сыном, но он не состоялся из-за перевода в больницу.

Станислав Клых и Николай Карпюк получили 20 и 22,5 года колонии строгого режима за участие в боевых действиях в Чечне. Осужденные свою вину не признали и заявили, что показания их заставили сделать под пытками.