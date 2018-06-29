Украинского заключенного Станислава Клыха перевели из российской колонии в психиатрическую больницу
Об этом сообщает сайт украинского телеканала «112» со ссылкой на мать заключенного. По словам Тамары Клых, она заказала разговор с сыном, но он не состоялся из-за перевода в больницу.
Станислав Клых и Николай Карпюк получили 20 и 22,5 года колонии строгого режима за участие в боевых действиях в Чечне. Осужденные свою вину не признали и заявили, что показания их заставили сделать под пытками.
Комментарии5
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lion64__2 29 июня 2018 | 17:34
Вдоволь галоперидола получит свидомый. Вместо сала и пыва. В одной палате с Наполеоном будет сидеть.
archibald_dandy_esquire 29 июня 2018 | 17:39
вот она и карательная психиатрия начала действовать - вперёд в прошлое!
polsan 29 июня 2018 | 17:42
archibald_dandy_esquire: она во всех странах карательная или вы не знали?
banyi1 29 июня 2018 | 17:40
Вот это правильно, там ему и место! Начальник колонии радостно выпил с персоналом по этому поводу) Хозяин зоны Сенцова нервно курит и завистливо матерится)
lisitsa1962 29 июня 2018 | 17:40
Ну что ж, Одинцову тоже в психиатрическую больницу приготовиться