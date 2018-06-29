Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов не намерен баллотироваться на пост главы Международной шахматной организации
Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов не намерен баллотироваться на пост главы Международной шахматной организации на очередной срок. В интервью Интерфаксу он сказал, что поддерживает кандидатуру бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича на этот пост.
Илюмжинов возглавлял ФИДЕ с 1995-го года. Кандидатура Дворковича была выдвинута Федерацией шахмат России три дня назад.
Комментарии1
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ushkujnik 29 июня 2018 | 17:41
Бедная шахматная федерация!..
Замена калмыка-уфолога на иудея-экономиста - охренеть!..
У вас там, что, люди нормальные перевелись?..