Роскомнадзор вынес предупреждение в адрес канала Франс-24

Установлено, что редакционную деятельность контролирует иностранное юридическое лицо, — сообщил агентству РИА Новости источник на рынке телерадиовещания.

Это случилось на следующий день после того, как Высший аудиовизуальный совет Франции вынес предупреждение телеканалу RT из-за фальсификации сюжета, освещавшего ситуацию в сирийской Гуте. Телеканал объяснил это технической ошибкой.