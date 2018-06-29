Роскомнадзор вынес предупреждение в адрес канала Франс-24
Установлено, что редакционную деятельность контролирует иностранное юридическое лицо, — сообщил агентству РИА Новости источник на рынке телерадиовещания.
Это случилось на следующий день после того, как Высший аудиовизуальный совет Франции вынес предупреждение телеканалу RT из-за фальсификации сюжета, освещавшего ситуацию в сирийской Гуте. Телеканал объяснил это технической ошибкой.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
archibald_dandy_esquire 29 июня 2018 | 17:36
редакционную деятельность телеканала Франс-24 контролирует иностранное юридическое лицо? это российский канал? или надо вынести предупреждение ВВС тоже - там явно иностранные лица контролируют, а в США сплошные иностранные лица контролируют телеканалы, кроме Рашатюдэй (да и то Марго Симоньян Ля Трамп всё время порывается с пиндоским флажком ездить - мож, она тоже уже иносранная гражданка?)
isnowanaarene 29 июня 2018 | 17:38
А я вот х.. положил на роскомнадзор. Лайкайте.