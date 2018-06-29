Большие проблемы с прохождением предполётного досмотра в московском аэропорту Шереметьево
Об этом «Эху Москвы» рассказал журналист Ашот Насибов.
Насибов добавил, что работа в таких условиях может снизить качество досмотра пассажиров с соответствующими рисками.
Комментарии1
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sskull 29 июня 2018 | 17:12
В каких условиях? В чём проблема то?Дописывайте хоть новость до конца.