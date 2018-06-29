Мексиканцам не разрешили провести карнавал на Красной площади

Болельщики отмечают национальный праздник в Гостином дворе.

Отметить День мертвых с танцами скелетов рядом с Мавзолеем мексиканцам столичные власти не дали, сославшись на меры безопасности и то, что на Красной площади уже проходят другие мероприятия. Однако, как сообщили «Эху» организаторы, музыканты и участники карнавала уже веселятся внутри Гостиного двора, который входит на Красную площадь. Затем, как передает ТАСС, праздничное шествие пройдет по Ильинке. Будут ли перекрывать, не уточнили. Рядом пешеходная Никольская, которая стала главной неофициальной фан-зоной чемпионата мира по футболу и где собираются толпы иностранцев. Но недавно там поставили рамки досмотра и металлические ограждения. К слову, мексиканские фанаты довольно оригинально болеют за свою команду – у многих на футболках написано латиницей русской слово «яйца» и его же они кричат на стадионах, чтобы напомнить игрокам об их потенциале.

Мексика вышла из группы и сыграет в 1/8 финала с Бразилией.