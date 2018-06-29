Мексиканцам не разрешили провести карнавал на Красной площади
Болельщики отмечают национальный праздник в Гостином дворе.
Отметить День мертвых с танцами скелетов рядом с Мавзолеем мексиканцам столичные власти не дали, сославшись на меры безопасности и то, что на Красной площади уже проходят другие мероприятия. Однако, как сообщили «Эху» организаторы, музыканты и участники карнавала уже веселятся внутри Гостиного двора, который входит на Красную площадь. Затем, как передает ТАСС, праздничное шествие пройдет по Ильинке. Будут ли перекрывать, не уточнили. Рядом пешеходная Никольская, которая стала главной неофициальной фан-зоной чемпионата мира по футболу и где собираются толпы иностранцев. Но недавно там поставили рамки досмотра и металлические ограждения. К слову, мексиканские фанаты довольно оригинально болеют за свою команду – у многих на футболках написано латиницей русской слово «яйца» и его же они кричат на стадионах, чтобы напомнить игрокам об их потенциале.
Мексика вышла из группы и сыграет в 1/8 финала с Бразилией.
Комментарии8
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bozk 29 июня 2018 | 17:10
Мексиканофобия! Почему не собирается Совбез ООН ?
cattt 29 июня 2018 | 17:14
bozk: Тьфу коммуняги проклятущие, сам не гам и другим не дам!!!
danko_vobla 29 июня 2018 | 17:15
cattt: ты сходи на парад. В шляпе.
amrigo 29 июня 2018 | 17:17
Гей-парады надо проводить, популяризировать ЛГБТ пока идёт ЧМ)
semen2026 29 июня 2018 | 17:24
карнавалить можно только 9 мая и только графозомам, кто лично в игре "мир танков" подбил 2 тигра. )))
vedma2017 29 июня 2018 | 17:29
На Красной площади своих мертвецов - выше крыши.
ansata 29 июня 2018 | 17:32
Значит по кладбищу железки всякие таскать можно, каток на кладбище тоже можно, а вот со скелетами танцевать нельзя? Непонятно..
victoro 29 июня 2018 | 17:39
Племя ацтеков не знает, что для начала надо вступить в партию едросов, а уже затем обращаться с прошением.