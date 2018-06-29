Губернатор Липецкой области заявляет, что скандальный твит о причинах поражения немецкой сборной на ЧМ написал не он

Губернатор Липецкой области заявляет, что скандальный твит о причинах поражения немецкой сборной на Чемпионате мира написал не он, «а кто-то». «Видно, этот кто-то крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией. Дорожим сотрудничеством с ними, как и с другими инвесторами», — говорится в новом твите Олега Королева.

Предыдущий твит был удален. В нем говорилось, что немцы проиграли на Чемпионате мира, потому что развязали здесь две мировые войны, и души убитых мстят им будут мстить.