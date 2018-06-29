Губернатор Липецкой области заявляет, что скандальный твит о причинах поражения немецкой сборной на ЧМ написал не он
Губернатор Липецкой области заявляет, что скандальный твит о причинах поражения немецкой сборной на Чемпионате мира написал не он, «а кто-то». «Видно, этот кто-то крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией. Дорожим сотрудничеством с ними, как и с другими инвесторами», — говорится в новом твите Олега Королева.
Предыдущий твит был удален. В нем говорилось, что немцы проиграли на Чемпионате мира, потому что развязали здесь две мировые войны, и души убитых мстят им будут мстить.
Комментарии9
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bozk 29 июня 2018 | 17:07
Знаем-знаем, этонемы авыдокажите вывсеврете
yralez 29 июня 2018 | 17:11
Вона чо.....экстремисты и террористы пробрались в Твиттер.
Запретить........не дурака же.
sensei54 29 июня 2018 | 17:14
Молодец! Быть тебе президентом РФ.
cattt 29 июня 2018 | 17:20
sensei54: У этого орка заговорила лишняя хромосома.
Духовность так и прет.
omantic 29 июня 2018 | 17:15
,#этонея , #ихтамнет,#мынесбивали !
polsan 29 июня 2018 | 17:18
Вот, а я что Вам писал в прошлом комментарии, что будет такое опровержение. )))
Честно- говоря, я до сих пор сам в смятении! ) Слишком уж надо было быть невероятным идиотом, чтобы такое написать. )))
sparky 29 июня 2018 | 17:19
Прямо как в старом анекдоте слуга говорит пьяному полковнику: "Да он Вам, Ваше благородие, еще и в штаны нагадил."
rampa 29 июня 2018 | 17:33
а про продуктивное сотрудничество с Германией точно он сам написал? Опровержения не будет?
polikarpich 29 июня 2018 | 17:37
Прогнуться захотел очень уж по-хитрому. А в итоге раскорячился до полного неприличия.
Теперь отмазывается, "как учил великий Путен": "Это не я, и харя не моя, и вообще вывсёврёте!".