Глава «Роснефти» Игорь Сечин больше не значится владельцем 3-х гектаров земли в Барвихе
Об этом пишет издание «Открытые медиа». Участок теперь принадлежит Российской Федерации. При этом номер госрегистрации остался прежним. При смене владельца он также меняется, — говорится в ответе Росреестра на запрос «Открытых медиа». Издание напоминает, что в июне прошлого года Госдума разрешила засекречивать активы чиновников.
Именно об этом участке шла речь в статье «Ведомостей», опубликованной в июле 2016-го года под заголовком «Сечин вьет гнездо в Барвихе». Тогда суд признал ее нарушающей право Игоря Сечина на неприкосновенность частной жизни и постановил удалить статью с сайта и уничтожить тираж этого номера.
Комментарии6
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danko1 29 июня 2018 | 17:12
Слов нет.
Наглое ворьё скрывает объемы награбленного с разрешения главвора Путина.
Где еще такой беспредел возможен?
i_one_off 29 июня 2018 | 17:13
"Я на шестнадцати аршинах здесь сижу и буду сидеть!"
"Я без пропитания оставаться не могу, где же я буду харчеваться?"
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neprostotak 29 июня 2018 | 17:15
в июне прошлого года Госдума разрешила засекречивать активы чиновников.
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Да после такого ВСЕ случаи коррупции в Украине кажутся шоколадками для участкового терапевта!
Россияне, как вы можете после ТАКОГО терпеть фашистско-воровской режим пуйла?!?
Вот ведь воистину быдло-стадо терпил!
ts 29 июня 2018 | 17:32
Переименовали. И думают, что теперь никто не будет знать истинного хозяина...
gregor 29 июня 2018 | 17:32
Не страна ,а посмешище с 86 % одобрямс этот маразм .
vedma2017 29 июня 2018 | 17:33
Дочуре своей "продал" ?