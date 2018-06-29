Глава «Роснефти» Игорь Сечин больше не значится владельцем 3-х гектаров земли в Барвихе

Об этом пишет издание «Открытые медиа». Участок теперь принадлежит Российской Федерации. При этом номер госрегистрации остался прежним. При смене владельца он также меняется, — говорится в ответе Росреестра на запрос «Открытых медиа». Издание напоминает, что в июне прошлого года Госдума разрешила засекречивать активы чиновников.

Именно об этом участке шла речь в статье «Ведомостей», опубликованной в июле 2016-го года под заголовком «Сечин вьет гнездо в Барвихе». Тогда суд признал ее нарушающей право Игоря Сечина на неприкосновенность частной жизни и постановил удалить статью с сайта и уничтожить тираж этого номера.