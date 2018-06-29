Защита Юрия Дмитриева, который накануне был помещен под арест назвала это решение незаконным

Защита регионального представительства «Мемориала» Юрия Дмитриева, который накануне был помещен под арест назвала это решение незаконным. Об этом «Эху Москвы» сказал его адвокат Виктор Ануфриев.

Ануфриев подчеркнул, что оба дела против Дмитриева не имеют под собой никакой доказательной базы и связи с реальностью.

Напомним, Дмитриев был оправдан по делу о детской порнографии, однако затем приговор отменили, а правоохранительные органы задержали Дмитриева, находившегося под подпиской о невыезде, и возбудили против него дело по статье о сексуальном насилии.