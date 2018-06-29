Начало процесса по делу Оюба Титиева назначено на 3 июля

Начало процесса по делу руководителя чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева назначено на 3 июля. Он обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере. Правозащитник вину не признаёт и настаивает, что наркотики ему были подброшены. Он находится под арестом с 11-го января.