Начало процесса по делу Оюба Титиева назначено на 3 июля
Начало процесса по делу руководителя чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева назначено на 3 июля. Он обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере. Правозащитник вину не признаёт и настаивает, что наркотики ему были подброшены. Он находится под арестом с 11-го января.
Комментарии2
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vasya_von_smetankin 29 июня 2018 | 17:12
В России имени Владимира Владимировича защищать людей - это самое большое преступление.
Такого просто не прощают...
patrikk_1 29 июня 2018 | 17:29
Правозащитник вину не признаёт и настаивает, что наркотики ему были подброшены...
Ни разу на моей памяти, чтобы грязножопые либералы признали свою вину. Любая Коза Ностра может брать с них пример.