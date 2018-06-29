«Телеграф» включила полузащитника сборной России Головина в список десяти лучших игроков группового этапа ЧМ

Британская газета «Телеграф» включила полузащитника сборной России Александра Головина в список десяти лучших игроков группового этапа Чемпионата мира. В статье, посвященной символической сборной, говорится, что Головин среди россиян лучший в техническом плане, и ни один из игроков российской сборной не сделал больше передач на этом турнире, чем он.

В этот список попали также хорват Лука Модрич, Гарри Кейн из сборной Англии, Эден Азар и Ромелу Лукаку (команда Бельгии), Фелипе Коутиньо из Бразилии, Криштиану Роналду (Португалия), Андреас Гранквист (Швеция), Диего Годин (Уругвай) и Алиреза Бейнраванд (Иран).