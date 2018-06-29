«Телеграф» включила полузащитника сборной России Головина в список десяти лучших игроков группового этапа ЧМ
Британская газета «Телеграф» включила полузащитника сборной России Александра Головина в список десяти лучших игроков группового этапа Чемпионата мира. В статье, посвященной символической сборной, говорится, что Головин среди россиян лучший в техническом плане, и ни один из игроков российской сборной не сделал больше передач на этом турнире, чем он.
В этот список попали также хорват Лука Модрич, Гарри Кейн из сборной Англии, Эден Азар и Ромелу Лукаку (команда Бельгии), Фелипе Коутиньо из Бразилии, Криштиану Роналду (Португалия), Андреас Гранквист (Швеция), Диего Годин (Уругвай) и Алиреза Бейнраванд (Иран).
Комментарии3
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viktorova 29 июня 2018 | 16:39
Ватники, срочно опровергайте вражеское издание! Очередной вброс!
salaspils41 29 июня 2018 | 16:52
"Телеграф " включил, а "Вестник Молдовы" выключил... Какая разница кто кого куда включает..
bobiksdoh 29 июня 2018 | 17:06
Уедет в Европу и, как обычно, обосрется.