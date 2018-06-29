Мужчина, заявивший о бомбе в аэропорту «Домодедово», сказал в полиции, что он пошутил
Инцидент произошел сегодня около 14:30. Мужчина отказался предъявить к досмотру поясную сумку и сообщил, что в ней находится взрывное устройство. Полицейские доставили его в дежурную часть, где он и признал, что сказанное им было шуткой. Опасных предметов при нем обнаружено не было. В пресс-службе транспортного управления МВД сказали, что решается вопрос о привлечении гражданина к ответственности.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
gordy 29 июня 2018 | 16:40
@Мужчина отказался предъявить к досмотру поясную сумку@
Иван - дурак?
ugas 29 июня 2018 | 16:42
Оказывается, дураки у нас не только во власти.
odobryam_s 29 июня 2018 | 16:44
Ну теперь пусть это скажет года через три-четыре, когда выйдет "на свободу - с чистой совестью"! Нельзя спускать с рук такие "шутки"!...
aswarsp 29 июня 2018 | 16:57
Срочно на экспертизу! Возможно, нужна немедленная госпитализация и принудительное лечение.