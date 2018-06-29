Мужчина, заявивший о бомбе в аэропорту «Домодедово», сказал в полиции, что он пошутил

Инцидент произошел сегодня около 14:30. Мужчина отказался предъявить к досмотру поясную сумку и сообщил, что в ней находится взрывное устройство. Полицейские доставили его в дежурную часть, где он и признал, что сказанное им было шуткой. Опасных предметов при нем обнаружено не было. В пресс-службе транспортного управления МВД сказали, что решается вопрос о привлечении гражданина к ответственности.