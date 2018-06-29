Губернатор Липецкой области Олег Королев удалил твит о причинах поражения сборной Германии на ЧМ в России

В этом сообщении говорилось буквально следующее: «Германия позорно вылетела с Чемпионата мира только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны, и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им». Никаких пояснений своим действиям губернатор Липецкой области не дал.