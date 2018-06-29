Губернатор Липецкой области Олег Королев удалил твит о причинах поражения сборной Германии на ЧМ в России
В этом сообщении говорилось буквально следующее: «Германия позорно вылетела с Чемпионата мира только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны, и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им». Никаких пояснений своим действиям губернатор Липецкой области не дал.
Комментарии43
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porswen 29 июня 2018 | 16:33
Санитары к пациенту уже выехали? ))
bramlin 29 июня 2018 | 16:46
porswen: Тут медицина бессильна.)
merelymy 29 июня 2018 | 17:01
Духовное пошло.
cattt 29 июня 2018 | 17:18
merelymy: Заговорила лишняя хромосома.
opiatnovyi63 29 июня 2018 | 16:47
porswen: Вот такие пациенты и управляют Россией!
pmasel 29 июня 2018 | 16:52
То что в государственных органах власти действует отрицательный отбор уже давно не секрет.
polsan 29 июня 2018 | 17:00
porswen: это была провокация, он ничего не писал. Это у него для этого выкрали телефон его враги, чтобы опорочить его. Сейчас придут тролли, они вам расскажут! ))
sparky 29 июня 2018 | 17:22
polsan: Он сам уже это же и заявил.
sparky 29 июня 2018 | 16:35
Наверное из Кремля губернатору пояснили, что он идиот.
rogerrabbit 29 июня 2018 | 16:44
sparky: из Кремля губернатору пояснили, что он идиот
это вряд ли
так как этот человек:
* Является членом Госсовета России.
* Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени за «большой вклад в укрепление российской государственности и многолетний добросовестный труд».
* Почетный гражданин Липецка.
* Обладатель ордена преподобного Серафима Саровского и медали «В память 100-летия восстановления патриаршества в РПЦ»
sparky 29 июня 2018 | 16:48
rogerrabbit: Ну не сам же он догадался, кто он есть.
starokozlovicky2gus 29 июня 2018 | 16:36
Если за две войны расплата - проигрыш в мяч, то за что же тогда рашка все время расплачивается?
viktorova 29 июня 2018 | 16:37
Отморозок - губернатор/министр/президент. Обычное в России явление.
riots 29 июня 2018 | 16:37
Это он на трезвую голову такое брякнул ?
И что ему за это ?
porswen 29 июня 2018 | 16:39
riots:
свежий кокс из аргентины ))
ugas 29 июня 2018 | 16:39
Не перестаю удивляться - какие же придурки в нашей властной вертикали!
sskull 29 июня 2018 | 16:40
В принципе он из той же психбольницы, как и те кто пишет про " крах путЕнского футбола"...
sparky 29 июня 2018 | 16:42
sskull: А кто же его из психушки в губеры запихнул? Глав-врач?
sskull 29 июня 2018 | 16:57
sparky: Ну в принципе вы согласны, что по вашим оппозиционерам тоже психушка плачет?)
sparky 29 июня 2018 | 17:02
sskull: По кому-то и плачет. И по тем, кто только строем по команде ходит даже в сортир - тоже.
А теперь, вертлявенький, ответьте на вопрос, кто же его в губеры из психушки вытащил?
sskull 29 июня 2018 | 17:08
sparky: Понятия не имею, выборы в Липецкой области или назначение...
Но, наверное, виноват ПутЕн, я угадал?)
sparky 29 июня 2018 | 17:13
sskull: Не-а, не угадал. Это были марсиане.
raffal 29 июня 2018 | 16:57
sskull: В принципе он из той же психбольницы....
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Разница в том, что мы с Вами просто виртуальные балоболки. Я тоже;)
А этот болван - государственный муж, личность ответситвенная и наделённая огромными полномочиями, вершащий политику. Нам можно тут всем быть немного чокнутыми, а ему НЕЛЬЗЯ!
shebidat 29 июня 2018 | 16:40
Интеллектуальный уровень нашего чиновничества зашкаливает.
rampa 29 июня 2018 | 16:40
и это все, что нужно знать о наших губернаторах.
А ведь от них зависит наша жизнь
blesk64 29 июня 2018 | 16:41
У них там что в палате , обострение или прием таблеток пропускают . Уже 73 года прошло после второй и 100 после первой . А на прошлом чемпионате им чавой то не мстили ? О чем то пернул этот губер да и сам испугался , очередное назначенное быдло .
simulacrum18 29 июня 2018 | 16:42
Теперь не понятно, а за какие заслуги Германия выграла 4 ЧМ. Может губернатор и это пояснить....
leda53 29 июня 2018 | 17:05
simulacrum18: По его логике - за эти же. Да еще Европы - трижды. Видать, за европейские заслуги :)
vvpv 29 июня 2018 | 16:45
А за что Россияне наказаны тем, со у них такие губернаторы?
sevina 29 июня 2018 | 16:48
Что за дурак!
donnarosadalvadores 29 июня 2018 | 16:50
Господи, какие же непробиваемы, узколобые, дебильные дЭбилы в этой стране((((!!! И они ею правят(((.... тихий ужас...
fikus74 29 июня 2018 | 16:50
где таких дебилов губернаторов солнцеликий берет.
starokozlovicky2gus 29 июня 2018 | 16:58
fikus74: Выращивает, наверное. В оранжерее.
ihor_syvoryj 29 июня 2018 | 16:52
Рашизм не лечится.
gригорьич 29 июня 2018 | 16:53
Какая страна, такие и губернаторы. Мордор
irina38fif 29 июня 2018 | 16:55
кретин
bobiksdoh 29 июня 2018 | 17:00
А монголы вообще не попали на чемпионат! Это им земля русссская мстит за иго!
olfed 29 июня 2018 | 17:01
По пьяне к компьютеру лучше не подходить
zhrv 29 июня 2018 | 17:01
Дебилы только под БТР и годны
valery_manko 29 июня 2018 | 17:09
Очень умный губернатор. Чтобы выжить, ему каждую минуту нужно доказывать, что человек он недалекий, звезд с неба не хватает. Вот и нашел способ сказать начальству: "Посмотрите, какой я дурак!" Потом наступил на горло собственной песне, стер сообщение, зная отлично, что полезные люди запомнили и где-то в головах закладку сделали.
rampa 29 июня 2018 | 17:12
"и эти люди запрещают мне ковырять в носу" ))))
don_ballon 29 июня 2018 | 17:14
Надо бы проверить, дать провести ЧЕ или ЧМ в Израиле. На самом деле, в немецких СМИ про сборную пишут такое, что этот дурковатый губер им в подмётки не годится.
jamba 29 июня 2018 | 17:30
"Родине не хватает героев, а п... рожает дураков!" (черный солдатский юмор)