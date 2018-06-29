За неделю уровень одобрения деятельности правительства снизился на 7%
Сейчас работу кабинета министров одобряют чуть менее 38%. Рейтинг Медведева – 30%, он потерял более 8% за неделю. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.
Теряет поддержку и президент. Уровень одобрения его деятельности сейчас чуть более 63% — это на 9% меньше, чем неделю назад. Социологи говорят, что такое падение связано с предложенной пенсионной реформой.
Комментарии18
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viktorova 29 июня 2018 | 16:34
Отходняк от футбольной эйфории начался.
gordy 29 июня 2018 | 16:42
"Теряет поддержку и президент"
Лев оказался бумажным (по соцопросам)?
luger_max_otto 29 июня 2018 | 16:45
Да попросту холодильник начал побеждать телевизор...
ura_russians 29 июня 2018 | 17:05
luger_max_otto:
да да
завтра режим рухнет стремительным домкратом, и к власти придут радикальные сталинисты.
:)))
tvitov66 29 июня 2018 | 16:35
А чо, реально есть те кто одобряет? ИМХО это только сами министры ... и то не все
lazich 29 июня 2018 | 17:07
tvitov66: Силовики да самые тупые из пенсионеров.
odobryam_s 29 июня 2018 | 16:36
Это еще не до всех дошла антинародная сущность новых "постановлений" этого правительства!
banyi1 29 июня 2018 | 16:36
И чё? Революция будет? Какой то пузатый сердечник уже обещал )))
tag188 29 июня 2018 | 16:50
banyi1: А ты вспомни, кто, когда и где, ожидал революцию?
Царёк с семейкой в 1917? Муссолини? Каддафи? Коля Чаушеску с его поддержкой в 90 с лишним процентов?
Все были уверены, что они самые умные, и что их это точно не коснется.
bekipp 29 июня 2018 | 16:37
Бедненький президент, как же теперь без своих 86%?
semen2026 29 июня 2018 | 16:38
голланды вообще обещаю сладко-кислый леденцовый леденец! ...большой как дом!)))
rampa 29 июня 2018 | 16:43
если бы от это что-то меняло.
abuvgrobu 29 июня 2018 | 16:47
Уровень поддержки снизился ?.. А что, есть те, кто деятельность этого скопления паскудников одобряет ?
ushkujnik 29 июня 2018 | 16:50
С учётом того, что ВЦИОМ есть подконтрольная нынешней власти организация, её подсчёты следует делить, как минимум, на два...
Все долбоклювы, тупо голосовавшие за Путина, сейчас кусают локти... Этих идиотов элементарно кинули. И вот они начинают трезветь и видеть ситуацию реально, а не через трёп соловьиный...
Вот закончится мундиаль, начнётся ломка, сушняк с похмелья, вот тогда и будем считать прОценты одобрения Путина и Ко.
И финт, что Путин в стороне от правительства и пенсионной реформы - здесь не проканает. Одна кодла - и ответ один. А если Закон не работает - отвечать по Совести...
А когда народ вспомнит 3-ю Статью Конституции РФ, что он является "единственным источником власти", упырям - не позавидуешь... Терпения, ребята, и выдержки.
sergei_tn 29 июня 2018 | 16:55
Я понять не могу, на чем вообще держится их поддержка.
Неужели то, чей флаг развивается гад административным зданием Крыма, важнее благосостояния людей в государстве, отношение к стране мирового сообщества, курса национальной валюты ...
Ведь провал по всем пунктам. Да ладно бы причины были, а то на ровном месте, сами себе устроили.
bobiksdoh 29 июня 2018 | 17:08
Пистят эти опросы. Пунит жил, Пунит жив, Пунит будет жить!
semen2026 29 июня 2018 | 17:13
он потерял более 8% за неделю... берегите виноградники на родине фашизма.... людей ещё пришлют! ) волхов, зима 1942 год.
netnadegdy 29 июня 2018 | 17:34
работа правительства идет вразрез со стратегией Путина на очередной срок .Путин типа, взял курс на улучшени ежизни Россиян, кабинет министров на ухудшение Это может говорить о внутреннем конфликте элит, резонансных социальных протестах, которые могут быть использованы для смуты и восхождения новой политической фигуры.