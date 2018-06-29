За неделю уровень одобрения деятельности правительства снизился на 7%

Сейчас работу кабинета министров одобряют чуть менее 38%. Рейтинг Медведева – 30%, он потерял более 8% за неделю. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Теряет поддержку и президент. Уровень одобрения его деятельности сейчас чуть более 63% — это на 9% меньше, чем неделю назад. Социологи говорят, что такое падение связано с предложенной пенсионной реформой.