В России отложили снижение порога беспошлинного ввоза интернет-покупок
Как сообщил зам.главы Минфина Илья Трунин, правительство собиралось снизить этот порог с тысячи до 500 евро, начиная с 1-го июля. Не исключено, что это произойдет до конца текущего года, — сказал Трунин.
Комментарии4
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romashka__ 29 июня 2018 | 16:35
Милое и благородное дело - обобрать людей до нитки.
roman_i_olga 29 июня 2018 | 16:46
romashka__: как там сенцов ?? не помер ?? я тоже ролик на ютуб выложу и стану именоваться режиссером. додавить нужно сенцова
gordy 29 июня 2018 | 16:47
"Не исключено, что это произойдет до конца текущего года, — сказал Трунин."
Импортозамещение?
bekipp 29 июня 2018 | 17:14
Всё больше чувствуешь себя в резервации