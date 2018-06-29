Губернатор Липецкой области Олег Королев объяснил причины поражения сборной Германии на чемпионате мира по футболу
«Германия позорно вылетела только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им. История и время вмешались», — написал губернатор в Твиттере. Позже этот твит был удален.
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nikolaitschi 29 июня 2018 | 16:12
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