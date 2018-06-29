Игрок сборной России Марио Фернандес назван лучшим правым защитником группового этапа чемпионата мира по футболу

Международная федерация футбола включила Марио в список семи футболистов, которые сыграли лучше всех на своих позициях. Фернандеса сочли лучшим правым защитником. Вообще известных имен в листе не так много. Первым голкипером этапа стал кореец Чо Хен У, центральным защитником – бывший капитан Краснодара Андреас Гранквист, левым защитником Юсуф Сабали из команды Сенегала. Лука Модрич признан лучшим центральным атакующим полузащитником, испанец Иско – инсайдом этапа, а нападающим – англичанин Харри Кейн. На третьем месте на своей позиции автор трех забитых мячей Денис Черышев, на пятой сразу трое россиян – Артем Дзюба, Александр Головин и Юрий Жирков и на 11 Роман Зобнин.

Сегодня на чемпионате мира первый выходной с начала турнира, завтра будут сыграны первые два матча 1⁄ 8 финала, сборная России в воскресенье встретится с Испанией.