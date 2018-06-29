Глава штаба Алексея Навального в Петербурге Денис Михайлов может остаться в спецприемнике еще на 30 суток

Против молодого человека, который находится под арестом уже почти месяц, завели новое административное дело.

В камеру Денису Михайлову утром принесли новый протокол об административном правонарушении. На этот раз его обвиняют в организации в Петербурге митинга под лозунгом «Он нам не царь», который прошел в начале мая. По этой статье молодому человеку грозит еще до 30 суток ареста. Примечательно, что Михайлов уже отбывает наказание за эту же акцию. Только месяц назад его судили за участие в майском митинге. Оппозиционер должен был выйти на свободу сегодня вечером, однако сейчас на это уже не стоит надеяться, сказал «Эху Москвы» временно исполняющий обязанности главы штаба в Петербурге Петр Попов.

Акцию «Он нам не царь» активисты штаба Навального провели 5 мая. В Петербурге власти ее не согласовали, но несмотря на это участники собрались в Александровском саду и затем прошли демонстрацией по Невскому проспекту. Полиция задержала более 200 человек. Десятки активистов были арестованы.

В целом по России за акцию «Он нам не царь» задержали более тысячи человек.