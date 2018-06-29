Людмила Денисова: Украина не знает правды о состоянии здоровья своих граждан, находящихся в российских тюрьмах
Российская сторона скрывает эту информацию. Ни к кому нет доступа независимых гуманитарных организаций и «Красного креста», — заявила украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова. В частности, она упомянула Олега Сенцова, который голодает 47-ой день. Денисова настаивает на том, что Сенцов – гражданин Украины. Омбудсмену не удалось добиться встречи с Сенцовым.
Визиты омбудсменов к гражданам России и Украины, находящимся в заключении, пока не удается скоординировать, — признал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президенты Путин и Порошенко договорились о том, чтобы уполномоченные по правам человека посетили российских и украинских заключенных в обеих странах.
Комментарии2
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mavviomi 29 июня 2018 | 16:07
Договариваться с Окурком это всеравно что договариваться со свиньей....
tks 29 июня 2018 | 16:09
Да плевала с балкона путистская Вертухаль на какие-либо договорённости и соглашения.