Людмила Денисова: Украина не знает правды о состоянии здоровья своих граждан, находящихся в российских тюрьмах

Российская сторона скрывает эту информацию. Ни к кому нет доступа независимых гуманитарных организаций и «Красного креста», — заявила украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова. В частности, она упомянула Олега Сенцова, который голодает 47-ой день. Денисова настаивает на том, что Сенцов – гражданин Украины. Омбудсмену не удалось добиться встречи с Сенцовым.

Визиты омбудсменов к гражданам России и Украины, находящимся в заключении, пока не удается скоординировать, — признал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее президенты Путин и Порошенко договорились о том, чтобы уполномоченные по правам человека посетили российских и украинских заключенных в обеих странах.