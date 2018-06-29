В Домодедово один из пассажиров заявил о том, что у него якобы имеется взрывное устройство

Инцидент произошел в столичном аэропорту Домодедово: один из пассажиров заявил о том, что у него якобы имеется взрывное устройство. Угроза, впрочем, оказалась ложной.

Все случилось около 14:30 при входе в здание аэровокзала, возле рамок металлодетекторов. Мужчина, чьё имя и гражданство неизвестны, заявил сотрудникам охраны «Домодедово», что у него есть бомба. О том, что было дальше, радиостанции «Эхо Москвы» рассказал официальный представитель аэропорта Александр Власов.

Власов добавил, что пострадавших в результате инцидента нет. Сам мужчина в разговоре с полицией сказал, что «пошутил». По сведениям источников «Интерфакса», лжетеррорист страдает психическим расстройством и состоит на учете в медицинском учреждении. Полиция, между тем, начала проверку по статье о заведомо ложном сообщении о теракте. При самом негативном стечении обстоятельств и возбуждении уголовного дела хулигану может грозить до пяти лет тюрьмы.

Похожий инцидент случился в конце мая в Ростове-на-дону. Пассажир во время посадки на рейс авиакомпании «Победа» сообщил экипажу, что в его сумке бомба. Сотрудники службы авиационной безопасности взрывного устройства не обнаружили. С нарушителя взыскали убытки.