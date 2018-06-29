"На чемпионате мира по футболу не выявлено нарушений антидопинговых правил"

Проведены более 2 с половиной тысяч тестов, каждый футболист как минимум один раз прошел такой тест, — сообщает ФИФА. Ранее гендиректор организационного комитета Россия-2018 Алексей Сорокин подчеркивал, что футболистов сборных России проверяли на допинг многократно.