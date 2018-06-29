На чемпионате мира по футболу не выявлено нарушений антидопинговых правил
Проведены более 2 с половиной тысяч тестов, каждый футболист как минимум один раз прошел такой тест, — сообщает ФИФА. Ранее гендиректор организационного комитета Россия-2018 Алексей Сорокин подчеркивал, что футболистов сборных России проверяли на допинг многократно.
Комментарии3
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nile999 29 июня 2018 | 15:50
на этом чм не допинг решит проблему, а подкуп
yralez 29 июня 2018 | 15:54
Другие дырки просверлили..
perestarok 29 июня 2018 | 15:58
"На чемпионате мира по футболу не выявлено нарушений антидопинговых правил"
Надо искать другой повод при..баться к России.