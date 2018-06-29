Карнавальное шествие в честь мексиканского праздника День мертвых перенесено с Красной площади в Гостиный двор, — сообщили организаторы мероприятия. По их словам, шествие начнется в 16 часов, а в 19.30 стартует вторая торжественная часть мероприятия.

В Мексике День мертвых отмечают в начале ноября, но в честь чемпионата мира по футболу решено было сделать исключение и отпраздновать его сегодня вместе с москвичами и болельщиками.