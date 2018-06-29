Карнавальное шествие в честь мексиканского праздника День мертвых перенесено с Красной площади в Гостиный двор
Карнавальное шествие в честь мексиканского праздника День мертвых перенесено с Красной площади в Гостиный двор, — сообщили организаторы мероприятия. По их словам, шествие начнется в 16 часов, а в 19.30 стартует вторая торжественная часть мероприятия.
В Мексике День мертвых отмечают в начале ноября, но в честь чемпионата мира по футболу решено было сделать исключение и отпраздновать его сегодня вместе с москвичами и болельщиками.
Комментарии5
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pmasel 29 июня 2018 | 15:46
Зря, такой праздник только на главном погосте страны и отмечать!
novirusisch 29 июня 2018 | 15:48
Правильно перенесли.
А то празднование праздника День мертвых перенесено на Красной площади было слишком символично.
Там же реально кладбище, и мавзолей стоит, и десятки в земле и стене захоронены.
А праздновать "день мертвых" на кладбище ......
И за что россиянам такая честь?
merelymy 29 июня 2018 | 16:01
novirusisch: Вы думает они могли бы воскреснуть?
novirusisch 29 июня 2018 | 16:08
merelymy: Черт их знает, но лучше не рисковать
лучше не взывать к нечистой силе в таком месте.
yralez 29 июня 2018 | 15:48
Разве это не наш праздник ?
Нас же 89 % зомбей.