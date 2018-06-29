И.о. губернатора Магаданской области Сергей Носов предложил не повышать пенсионный возраст для жителей региона
Об этом сообщается на сайте областного правительства. Пенсионный возраст для людей, работающих на крайнем севере, предлагается повысить с 50 до 58 лет для женщин и с 55 до 60 лет для мужчин.
Сергей Носов входит в состав Высшего совета Единой России. Членам партии запретили критиковать пенсионную реформу.
Комментарии9
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kablukov 29 июня 2018 | 15:41
Пенсионный возраст, Владимир Владимирович, нужно не повышать, а понижать. Сейчас с людьми надо помягче, терпение уже на пределе.
osj99 29 июня 2018 | 16:04
kablukov: не фига себе! Чувак партбилетом рискнул! В наше время - это подвиг. А вы спрашиваете - что будет после солнцеликого? Вот такие вот замгуберы повылазят из щелей и расскажут как они боролись с кровавым режимом, как рисковали. И народ их сразу полюбит и передаст им страну. Ну, а дальше... на колу мочало, начинай сначала
pmasel 29 июня 2018 | 15:42
А почему только Магаданской? Нашим едрилам пох, что продолжительность жизни по регионам разная и колеблется в пределах 15 лет.
yralez 29 июня 2018 | 15:43
А чо.....дальше Колымы не сошлют.
А вот из слуг народа могут и выпереть.....в хозяева.
Не посмотрят, что просто так сболтнул.
pavel_svr 29 июня 2018 | 15:47
Молодец, Сергей Носов, о народе думаешь.
nikolashin2017 29 июня 2018 | 15:55
pavel_svr: скоро выборы и вот
заступился за народ,
но получит лишь мандат
замолкнет кандидат...
hrenvam 29 июня 2018 | 15:54
Вообще-то я ждал подобное заявление от Собянина...
kulikdim 29 июня 2018 | 15:58
hrenvam: Подобные "заявления" только для ванек - в Чечне пенсионный возраст повышать не будут от слова совсем.
fleyta6 29 июня 2018 | 15:56
Запахло выборами!