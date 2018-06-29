В московском аэропорту Домодедово задержан человек, который утверждал, что у него взрывное устройство
Он передан полиции, — сообщил «Эху Москвы» пресс-секретарь аэропорта Александр Власов.
Очевидцем задержания этого человека стал корреспондент Рейтер.
Комментарии1
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mystar 29 июня 2018 | 15:39
Во повезло корреспонденту Рейтер. Ждем новую статью о непрекращающихся терактах в России.))))))