Защита главы карельского «Мемориала» Дмитриева считает его арест незаконным
Защита главы карельского «Мемориала», историка Юрия Дмитриева считает его арест незаконным. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Виктор Ануфриев.
«Вчера суд арестовал Юрия Дмитриева до 28 августа по второму уголовному делу о насильственных действиях сексуального характера. Мы считаем, что доказательств того, в чем его пытаются обвинить, нет», — сказал он.
Адвокат назвал новое уголовное дело незаконным и необоснованным. «Это придумано для того, чтобы спасти первое дело, по которому его оправдали», — заключил В.Ануфриев.
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