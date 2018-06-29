Полиция задержала в Домодедово сообщившего о бомбе пассажира
Полиция в аэропорту Домодедово задержала пассажира, который при прохождении досмотра заявил о наличии у него взрывного устройства. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель пресс-службы аэропорта Александр Власов.
«При прохождении досмотра на входе в аэропорт пассажир заявил о наличии у него взрывного устройства. В связи с этим были проведены стандартные, предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности. Угрозы выявлено не было. После этого пассажира передали правоохранительным органам», — рассказал он.
А.Власов добавил, что на данный момент ситуация стабильная — все входные группы в аэровокзал работают в штатном режиме.
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