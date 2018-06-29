Власти Москвы пока не определились с планами по использованию стадиона «Лужники» после чемпионата мира по футболу

Как пояснили в мэрии, в Москве нет команды, для которой «Лужники» могли бы стать клубным стадионом. Реконструкция «Лужников» обошлась более чем в 26 с половиной миллиардов рублей, — сообщил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев. По его словам, в будущем стадион можно будет использовать для организации различных массовых мероприятий.