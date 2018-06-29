Власти Москвы пока не определились с планами по использованию стадиона «Лужники» после чемпионата мира по футболу
Как пояснили в мэрии, в Москве нет команды, для которой «Лужники» могли бы стать клубным стадионом. Реконструкция «Лужников» обошлась более чем в 26 с половиной миллиардов рублей, — сообщил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев. По его словам, в будущем стадион можно будет использовать для организации различных массовых мероприятий.
Комментарии14
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johnbmw Евгений Большаков 29 июня 2018 | 15:07
какие ВАРИАНТЫ рассматриваются? использование по примеру Чили????
nikita_troitsk 29 июня 2018 | 15:50
johnbmw: Тьфу - тьфу
avp235 29 июня 2018 | 15:08
Да снести его нахрен и застроить жильем и бизнес-центрами.
johnbmw Евгений Большаков 29 июня 2018 | 15:13
avp235: дааааа - райончик то ДОРОГОЙ ...
bozk 29 июня 2018 | 15:08
Мусорный полигон, например...
johnbmw Евгений Большаков 29 июня 2018 | 15:12
bozk: ... кстати - Вариант ... и Бортики высокие - объёма можно много навалить :-))
physik 29 июня 2018 | 15:17
bozk: Стадион под мусорный полигон - это явный перебор.
Классика - вещевой рынок как это было с "Лужниками"
johnbmw Евгений Большаков 29 июня 2018 | 15:18
physik: так про них разговор и идёт ...
kryimsdiiick 29 июня 2018 | 15:15
Рынок там был неплохой
sparky 29 июня 2018 | 15:25
Будет стадион хорового пения.
Нужно только, чтобы культурная прачечная заказала поэтам и композиторам песни о каждом российском "высочестве". Вот про Димона все еще нет песен и про Собянина нет. И прокурора со следователем нельзя обойти. А если еще по 500 р. за участие платить, то пенсионеры будут с удовольствием песни учить и петь во славу.
perepusk 29 июня 2018 | 15:31
А Калиниградский стадион предложено отдать пенсионерам заниматься ушу.
vasyakirin 29 июня 2018 | 15:34
perepusk: с новыми пенсиями им аренда ни по чем...
nikita_troitsk 29 июня 2018 | 15:43
Какие проблемы? Нарезать по две сотки и картошку сОдить.
johnbmw Евгений Большаков 29 июня 2018 | 15:44
nikita_troitsk: ;-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))