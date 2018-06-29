\\ Владимир Путин не пойдет на матч России с Испанией в рамках одной восьмой финала Чемпионата мира по футболу //

Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Отдельной встречи не планируется — график короля предусматривает достаточно краткое пребывание в Москве, по сути, он прилетит только на матч и после этого сразу покинет Российскую Федерацию. Безусловно, в Москве будут очень рады приезду короля Испании. График Путина, к сожалению, не позволяет ему присутствовать на этом матче. Изначально график предусматривал и предусматривает до сих пор посещение Путиным открытия и закрытия чемпионата мира по футболу. Но, безусловно, как и все российские болельщики, он будет болеть за наших».

В испанской футбольной федерации ранее сообщили, что король Филипп VI приедет в Москву, чтобы поддержать сборную страны.