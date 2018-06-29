Владимир Путин не пойдет на матч России с Испанией в рамках одной восьмой финала Чемпионата мира по футболу
Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Отдельной встречи не планируется — график короля предусматривает достаточно краткое пребывание в Москве, по сути, он прилетит только на матч и после этого сразу покинет Российскую Федерацию. Безусловно, в Москве будут очень рады приезду короля Испании. График Путина, к сожалению, не позволяет ему присутствовать на этом матче. Изначально график предусматривал и предусматривает до сих пор посещение Путиным открытия и закрытия чемпионата мира по футболу. Но, безусловно, как и все российские болельщики, он будет болеть за наших».
В испанской футбольной федерации ранее сообщили, что король Филипп VI приедет в Москву, чтобы поддержать сборную страны.
Комментарии14
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porswen 29 июня 2018 | 15:07
Хуйло знает, что рашка пролетит ))
pyco_mypucmo 29 июня 2018 | 15:12
Да, график тяжёлый: а ну, придумай ка пакости всем соседям! Да и несоседям поднасрать хочется - никакого графика не хватит.
vis_a_vis 29 июня 2018 | 15:38
\\ Владимир Путин не пойдет на матч России с Испанией в рамках одной восьмой финала Чемпионата мира по футболу //
Ему великий провидец Рейтинг нашептал: Не ходи!
yralez 29 июня 2018 | 15:12
Если у него нашими и футболеры стали, то ограбления стариков и НДС недосттаточно......маловато будет для его своих.
proxozhij 29 июня 2018 | 15:15
Неужели проиграют? — Да быть этого не может, за пару-то миллиардов (включая короля) должны выиграть.
satttana_perrrkele 29 июня 2018 | 15:20
*** Владимир Путин не пойдет***
Да пошел он!
куда подальше
sborisych 29 июня 2018 | 15:24
Безусловно, в Москве будут очень рады приезду короля Испании. График Путина, к сожалению, не позволяет ему присутствовать на этом матче.
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Как я понимаю, путинские "икперды" и АП и подле, все эти дни репы морщили- гадая- а вдруг... выиграют... Но сомнения преодолены- в сборную не верят. А король Испании, типа, перетопчется..
perepusk 29 июня 2018 | 15:26
Значит не договорились с испанцами.
gwon 29 июня 2018 | 15:27
Он же мастер добрых дел и он там, где гарантированная победа. Но это не тот случай. А вдруг проиграют? С какой тогда физиономией он будет сидеть? Нет, на такое он не согласен. Он лучше посидит в кустах. В принципе может вытолкнуть перед собой неДимона. Тот всё стерпит. Но в кустах оно как-то надежнее. Типа, а я тут воопще не при делах. Пенсиями у нас неДимон занимается. Вот пусть и идет на стадион.
gregor 29 июня 2018 | 15:29
Владимир Путин не пойдет на матч России с Испанией в рамках одной восьмой финала Чемпионата мира по футболу
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Ах вот он как , ах вон ты как ...... .
Ну и я не поду на матч России с Испанией в рамках одной восьмой финала Чемпионата мира по футболу .
Вот не пойду и пускай меня Песков не уговаривает .
Вообще то у меня сегодня кошка родила вчера котят .
vilingrad 29 июня 2018 | 15:30
Этого буревестника запускать только после подкупа противника, иначе все перспективы засрет. Карма чекистская...
black_velvet 29 июня 2018 | 15:36
*** График Путина, к сожалению, не позволяет ему присутствовать на этом матче. ***
И какими важными государственными делами он будет занят в воскресенье, в 17-00?
weeta 29 июня 2018 | 15:38
У Путина график напряженный - ворует, не отвлекаясь на футбол.
black_velvet 29 июня 2018 | 15:42
weeta: Весь в трудах, аки пчела.