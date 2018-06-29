Россия подала иск в ВТО к Америке из-за пошлин на сталь и алюминий
Тем временем, США могут выйти из Всемирной торговой организации.
Редкий по нынешним временам случай, когда в одной компании Россия, Индия Китай и Евросоюз, Канада, Норвегия. Все подали иски во Всемирную торговую организацию из-за действий США. Дональд Трамп распорядился повысить пошлины на сталь до 25%, а на алюминий – до 10%. В Евросоюзе, где ряд стран – союзники США по НАТО, пообещали ответить. Трамп заявил, что действует в интересах американского бизнеса, но американский производитель мотоциклов «Харлей Дэвидсон» уже объявил, что переносит производство в Европу, чтобы не попасть под ответные меры. Россия тоже намерена ввести пошлины на сумму более полумиллиарда долларов – в такую сумму оценивается ущерб от действий США. Подорожают американские автомобили, строительная техника и еще ряд товаров.
По сведениям сайта Axios, Трамп хотел бы, чтобы США вышли из ВТО, но все его советники против.
Комментарии1
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novirusisch 29 июня 2018 | 16:06
Россия в очередной раз хочет бомбить Воронеж и врезать серпом по яйцам своим гражданам.
Россия тоже намерена ввести пошлины на сумму более полумиллиарда долларов – в такую сумму оценивается ущерб от действий США. Подорожают американские автомобили, строительная техника и еще ряд товаров.
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Трамп повышает пошлины, чтобы в США покупали американские сталь и алюминий, которые США производят в избытке, но стоят они немного дороже заграничных.
Россия повышает пошлины, чтобы ее граждане покупали американские товары дороже чем сейчас.
Потому что в России аналогичные американским машины и строительную технику вообще не производят.
То есть граждане России заплатят российским властям лишние деньги за американские товары.
И эти деньги вернут российским миллиардерам, чтобы они не пострадали от американских пошлин.