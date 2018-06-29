Россия подала иск в ВТО к Америке из-за пошлин на сталь и алюминий

Тем временем, США могут выйти из Всемирной торговой организации.

Редкий по нынешним временам случай, когда в одной компании Россия, Индия Китай и Евросоюз, Канада, Норвегия. Все подали иски во Всемирную торговую организацию из-за действий США. Дональд Трамп распорядился повысить пошлины на сталь до 25%, а на алюминий – до 10%. В Евросоюзе, где ряд стран – союзники США по НАТО, пообещали ответить. Трамп заявил, что действует в интересах американского бизнеса, но американский производитель мотоциклов «Харлей Дэвидсон» уже объявил, что переносит производство в Европу, чтобы не попасть под ответные меры. Россия тоже намерена ввести пошлины на сумму более полумиллиарда долларов – в такую сумму оценивается ущерб от действий США. Подорожают американские автомобили, строительная техника и еще ряд товаров.

По сведениям сайта Axios, Трамп хотел бы, чтобы США вышли из ВТО, но все его советники против.