Тарифы на отдельные виды коммунальных услуг вырастут в Москве с 1 июля

Согласно распоряжению столичного правительства, средний рост не должен превышать 5,5%, — сообщили «Интерфаксу» в мэрии. При этом на 7,5% подорожает холодное водоснабжение и водоотведение. Управляющие компании часто завышают цены на свои услуги, — заявила ТАСС член общественной палаты Светлана Разворотнева. В среднем по стране рост цен на услуги ЖКХ составят 4%.