Тарифы на отдельные виды коммунальных услуг вырастут в Москве с 1 июля
Согласно распоряжению столичного правительства, средний рост не должен превышать 5,5%, — сообщили «Интерфаксу» в мэрии. При этом на 7,5% подорожает холодное водоснабжение и водоотведение. Управляющие компании часто завышают цены на свои услуги, — заявила ТАСС член общественной палаты Светлана Разворотнева. В среднем по стране рост цен на услуги ЖКХ составят 4%.
Комментарии10
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bozk 29 июня 2018 | 15:06
Предвыборные обещания начинают сбываться
danko1 29 июня 2018 | 15:19
bozk: Даже этот средний рост дважды за год дает рост 11%, что превышает объявленную инфляцию.
Зато сколько шума о прибавке пенсии в 1 тыс. руб., которая заменяет компенсацию от инфляции, которая была раньше.
По сути отняли, а шумят о прибавке.
Воры во всем.
tvitov66 29 июня 2018 | 15:41
danko1: дык это и есть ПРОРЫВ! Во всем прорыв ПОПУ-тински :)
Голосуйте за плиточника собякина!
holic 29 июня 2018 | 15:06
«Дорогие россияне! Четыре года назад мы с вами восторженно и в абсолютном большинстве поддержали возвращение Крыма в родную гавань и «русскую весну» на юго-востоке Украины. Мы с вами со слезами на глазах клялись, что готовы заплатить за это любую цену. Сегодня предъявлен к оплате первый счёт. Мужайтесь!»(с)
pyco_mypucmo 29 июня 2018 | 15:07
Для россиян такое ничтожное повышение тарифов - пустячок.
nitinol 29 июня 2018 | 15:38
pyco_mypucmo 15:07:
///Для россиян такое ничтожное повышение тарифов - пустячок.///
Ты забыл добавить, пустячок, а приятно... Тебе, видимо, приятно, что в твоём кармане хозяйничают без твоего ведома? Верно говорил персонаж Никулина: "Баранов в стойло, холодильник в дом..."
tvitov66 29 июня 2018 | 15:43
nitinol: друзья нацЛидера должны питаться, одеваться и кататься все более лучше! #такпобедим
platonnekafrin 29 июня 2018 | 15:10
По ЖКХ мы практически уже в полуфинале. С очень большими шансами выйти до срока в финал, но только, конечно, без пенсии.
sergo_25_26 29 июня 2018 | 15:14
Патриоты готовы на большее. Лишь бы был жив путин.
eslichestno 29 июня 2018 | 15:26
Всё бесполезно. Стадо баранов дружными рядами пойдет и проголосует за Собянина.